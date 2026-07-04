Показна полицейска акция блокира входа на Поморие, има арестувани

Снимка: Булфото, архив

Мащабна специализирана полицейска акция се провежда на територията на Поморие. Входът на града буквално е блокиран от патрулки и униформени, научи Флагман от свои източници.

Операцията е в района на хотел "Феста Поморие", проверяват кола със софийска регистрация, от която са изведени няколко млади мъже, има и арестувани.

"Акцията е много зрелищна и се провежда в едно от най-оживените места на морския град пред очите на десетки туристи, които отиваха или се връщаха от плажа, полицаите показно изкараха поне двама мъже от колата и им сложиха белезниците", разказа очевидец.

Все още не е ясно колко са арестуваните и защо. На мястото почерня от полиция и жандармерия.

Очаквайте подробности.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!