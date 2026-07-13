реклама

Поклонение пред паметта на о.р. генерал-майор Александър Александров

13.07.2026 / 14:33 0

Булфото

Поклонение пред паметта на о.р. генерал-майор Александър Александров

Последно сбогом с Александър Александров – вторият българин, излетял в Космоса, военен летец, учен и офицер, си взимат днес стотици негови близки, приятели, колеги и граждани. Поклонението се провежда в Централния военен клуб в София.

Рукият посланик Елеонора Митрофанова отдаде почит.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама