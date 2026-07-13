Поклонение пред паметта на о.р. генерал-майор Александър Александров
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Поклонение пред паметта на о.р. генерал-майор Александър Александров
Последно сбогом с Александър Александров – вторият българин, излетял в Космоса, военен летец, учен и офицер, си взимат днес стотици негови близки, приятели, колеги и граждани. Поклонението се провежда в Централния военен клуб в София.
Рукият посланик Елеонора Митрофанова отдаде почит.
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