Поклонение в памет на жертвите на концлагера "Белене"

Пиксабей

Поклонение в памет на жертвите на комунистическия режим в концлагера "Белене" ще се проведе днес на бившия Втори обект на дунавския остров Персин.

Възпоменателното събитие ще се проведе от 11:30 ч., а половин час по-рано ще бъде открита нова постоянна изложба "Земеделците концлагеристи на "Белене", предаде БНР.

Специален гост на поклонението ще бъде историкът професор Пламен Павлов.

Христо Христов, координатор на Инициативната група за събитието обясни каква е планирано за днешното възпоменание.

"Очакваме хора от страната и чужбина. Тазгодишното поклонение ще премине под мотото "Солидарни с жертвите и техните наследници", защото миналата година беше направен опит в една изложба точно на Втори обект да бъдат подменени основни факти за концлагера "Белене". Жертвите протестираха и ние сме солидарни с тях.

На следващо място ще обявим началото на петиция, с която ще искаме да защитим автентичния и оригинален вид на останките на концлагера "Белене" и ще призовем Министерски съвет да отнеме правото на Община Белене на управление на Втори обект", обясни Христо Христов, разследващ журналист и изпълнителен директор на фондация "Истина и памет".

Участието в поклонението е свободно и напълно безплатно, допълват организаторите.

Редактор "Екип на Петел",

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