Поклонението пред Димитър Пенев ще се състои на Националния стадион

Поклонението пред великия Димитър Пенев ще се състои на 5 януари (понеделник) от 10.00 ч. на Националния стадион "Васил Левски", се съобщава на официалната фейсбук страница на ЦСКА.

Най-големият български треньор и легендарен футболист ни напусна днес на 80-годишна възраст.

"Още днес (3 януари) след 20.00 ч. пред централния вход на ст. "Българска армия" ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен", посочват още от ЦСКА, цитирани от БНР.

Поклон пред светлата му памет!

