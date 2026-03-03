Поклонението пред легендарния вратар Джони Велинов ще е на 5 март

Снимка: Булфото

Поклонението пред легендарния вратар на ЦСКА Георги Велинов ще се състои на 5 март (четвъртък) от 11:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, съобщиха от "червения" клуб.

Големият вратар почина на 1 март на 68-годишна възраст, припомня БТА.

"Пред централния вход на стадион „Българска армия“ бе оформен и възпоменателен кът в памет на Георги Велинов, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

Ще те помним вечно, Джони!

Светъл път!", заявиха от ЦСКА.

