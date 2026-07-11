Поклонението пред паметта на о.р. генерал-майор Александър Александров ще е в понеделник

С дълбока тъга Министерството на отбраната и Българската армия се прощават с о.р. генерал-майор Александър Александров – военен летец, космонавт, учен и достоен офицер, оставил трайна следа в историята на българската авиация и космонавтика.

Той ни напусна на 10 юли 2026 г.

Поклонението пред паметта му ще се състои на 13 юли (понеделник) от 11:00 ч. в Централния военен клуб в София, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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