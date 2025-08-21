Поколението Z: Парите са всичко

Пиксабей

Финансовата сигурност измести удовлетворението от работата в очите на младите от поколението Z, пише Deutsche Welle. Защо стана така?

Икономическите времена са несигурни. Въпреки това много от младите хора са готови да се откажат от работата си и да си търсят нова, пише АРД, предаде "Дарик".

Сред поколението Z, т.е. хората на възраст между 12 и 28 години, които в момента работят, с такава нагласа е всеки втори, а около десет процента имат и конкретни планове за предстоящата промяна, показва проучване на Forsa по поръчка на портала за работа Xing.

Каква е причината? След като младите дълго време са търсили повече удовлетворение и реализация, днес за тях доходите са по-важни, става ясно от проучването.

Всичко започва с пандемията

Изследователят на проблемите на младежта Симон Шнетцер свързва това с кризите през последните пет години. Като ръководител на изследването "Младежта в Германия" той от 2012 година насам проучва как младите хора гледат на работата и бъдещето си. Наистина в продължение на години основен приоритет са били удоволствието от работата или реализацията чрез професията.

"По време на пандемията, а по-късно и в резултат на високата инфлация от 2022 година младите хора започнаха да усещат все по-голямо неудовлетворение", казва Шнетцер. Влиянието на финансовата несигурност върху живота на младите започна да дава отражение и на професионалните им приоритети. Наблюденията на експерта сочат, че от 2020 година насам парите изместват всичко останало и стават основен мотивационен фактор.

Младите хора не са решили изведнъж, че искат да бъдат по-богати отпреди, продължава изследователят. По подобен начин се стичат и обстоятелствата след финансовата криза през 2008 година. Тогава мнозина преценяват, че бъдещето им е застрашено от икономическия спад и дори се определят като "деца на кризата", припомня Шнетцер. Както тогава, така и сега те си казват, че в такива времена сигурност дават парите. Другите потребности остават на заден план.

Независимите са по-склонни към промяна

Принципно младите хора винаги са били по-склонни от по-възрастните да сменят работата си, казва пред АРД Роня Ебелинг, авторка на книга за поколението Z. "Това е така, защото те като цяло все още са във фаза от живота си, в която са в процес на търсене."

За Ебелинг е разбираемо, че при младите централно място вече заемат финансовите фактори. Въпреки високата инфлация стартовите заплати не са нараснали значително през последните години. "Младите хора също имат интерес да печелят повече и по-бързо, за да си гарантират известна сигурност в условията на инфлация и икономически кризи", посочва авторката пред АРД.

Перспективи на пазара на труда

Фактът, че младите хора са толкова склонни да сменят работата си, се дължи и на това, че са били социализирани по много различен начин, казва Рюдигер Маас от Института за изследване на поколенията. Те не само са израснали във времена на относително благоденствие, но и винаги са били убеждавани, че шансовете им на пазара на труда са големи. "В момента всеки може да си намери работа", казва той.

Една от причините за това е, че голяма част от поколението бейби бум се пенсионира, а достатъчно млади попълнения няма: На всеки около 3000 души, които ежедневно навършват 65 години, се падат само около 1800, които навършват 18, казва Маас. А и за много от квалифицираните работници от чужбина Германия не е достатъчно привлекателна.

Младите хора днес не сменят работата си непременно по необходимост, а защото искат по-добри условия. Това включва както заплащането, така и удовлетворението от работата, казва Маас пред АРД.

Оптимизъм въпреки несигурността

Повечето германци нямат сериозни притеснения за сигурността на работата си. В проучването на Xing над 90 процента от анкетираните са посочили, че не очакват съкращения през следващата година - като цяло увереността в сигурността на работното място остава висока.

Перспективите за развитие при актуалния работодател обаче също играят важна роля за това дали младите мислят за смяна на работата. Поради това те оценяват не само на собствената си работа, но и организацията на предприятието като цяло, посочва АРД.

Ако работодателите нямат отговор на този въпрос или разчитат на същата стратегия, както през последните 25 години, това може да създаде тревоги у младите хора, казва Ебелинг. "Те трябва да се уверят, че техният работодател има ясна визия за това как ще вървят нещата в бъдеще."

Сигурност в несигурни времена: младите хора са загрижени, защото виждат едновременното струпване на промените в климата, войните и политическата несигурност. Затова работата трябва да дава сигурност - и във финансово отношение, посочва още АРД.

