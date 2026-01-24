Покриха с метална ламарина древните находки на Шишковата градинка

Кадър Т. Роков

Строшеното стъкло над археологическите находки на Шишковата градинка е заменено с ламарина. Металното покритие е сложено на мястото на едното от бронираните стъкла, под които са експонирани старините, предаде Морето.





Бронираното стъкло, което покрива археологическите находки в Шишковата градинка, бе монтирано през 2020 година и две години по-късно стана жертва на вандалски акт. Подмяната се случи през есента на 2023 година. Стъклото бе строшено за втори път през август 2024 г. след падане на клон от дърво.





Археологическите находки в Шишковата градинка са останки от късноримската стена на Древния Одесос. Те бяха открити по време на проекта за ремонт на ул. "Михаил Колони" и района около нея. От министерството на културата бе получено предписание те да бъдат експонирани. За целта Общината поръча специално стъкло от Австрия, отговарящо на специфичните изисквания. Стойността на цялата инвестиция, свързана с археологията, беше 280 000 лв.

