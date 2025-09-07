Покрив на супермаркет се срути в Германия

Снимка: Пиксабей

Двама души са били тежко ранени при частично срутване на покрива на супермаркет в Югозападна Германия вчера, предаде ДПА.

Полицията обяви, че още двама души са с леки травми след инцидента в Лаухринген, близо до границата с Швейцария.

Покривът се е срутил в частта си над контролната зала в супермаркета в квартал "Валдшут", уточни говорител на полицията. Причините се изясняват, допълва БНТ.

По време на срутването - около 17:45 ч. местно време супермаркетът е работил. Не е ясно колко клиенти са се намирали в него тогава, пояснява ДПА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!