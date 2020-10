Пол Маккартни: Папата ми разреши да подкрепям Ливърпул и Евертън

Снимка: Пиксабей

Легендата на британската поп/рок група "Бийтълс" - Пол Маккартни, направи интересно разкритие за своите футболни предпочитания.

Той сподели, че подкрепя и двата отбора от родния му град Ливърпул. Успешната му кариера продължава дълго след разпадането на "Бийтълс", но той често се връща в града, въпреки че не живее там, пише Спортал.г.



"Преди години реших, че ще подкрепям и Ливърпул, както и Евертън, въпреки че Евертън е семейният отбор. Двама от внуците ми са фенове на Ливърпул, така че се радваме, че те станаха шампиони. Когато хората ме питат как може да подкрепям и двата отбор, казвам, че обичам и двата и за това имам специално разрешение от Папата", казва Макартни пред британското издание на "GQ".



През годините песните на "Бийтълс" често звучат на стадионите, особено на "Анфийлд". Макартни разказва, че някои от изпълненията го трогват: "Има едно старо видео от 60-те години, в което фенове на Ливърпул пеят "She Loves You" и целият "Коп" пее: "Ооооооо". Всички деца, всички там, много е вълнуващо. Камерата минава през публиката и тама са тези млади фенове на "Бийтълс" с прическите. Всички те пеят "She Loves You", знаят всички думи. Това видео винаги е било нещо специално за мен.



Знам, че на много места публиката пее "Hey Jude", а когато съм на турне, особено в Южна Америка, където публиката е като футболна, често чувам "Оле, оле, оле, оле!". Бързо разбираме в каква тоналност са те и се включваме."

