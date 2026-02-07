Пол Маккартни обяви за излизането на нов албум в края на февруари

кадър YouTube/Waterstones

Пол Маккартни представи подробности за саундтрак албума, който ще съпътства предстоящия документален филм „Man on the Run”.

Лентата, режисирана от носителя на „Оскар” Морган Невил, ще бъде показана в избрани кина по света на 19 февруари, а на 25 февруари ще стане достъпна в платформата Prime Video.

„Man on the Run” проследява живота и кариерата на Маккартни през 70-те години, когато той изгражда наново музикалния си път след разпадането на „Бийтълс”, както и възхода на групата Wings. Издателствата Capitol Records, MPL Communications и Universal Music Group обявиха, че албумът „Man on the Run - Music from the Motion Picture Soundtrack” ще излезе на 27 февруари, предава БГНЕС.

Траклистът включва обичани записи от този период, сред които хитовете на Wings „Live and Let Die”, „Mull of Kintyre” и „Arrow Through Me”, както и солови парчета като „Coming Up” и „Gotta Sing Gotta Dance”. В албума са включени и „Too Many People” и „Long Haired Lady”, записани от Пол и Линда Маккартни.

Режисьорът Морган Невил споделя, че филмът разглежда опита на Маккартни да направи почти невъзможното - да излезе от дългата сянка на „Бийтълс”. По думите му през това десетилетие легендарният музикант спира да бяга от миналото и започва да се движи към нещо ново - собствения си глас, семейството и откриването на самия себе си. Невил описва саундтрака като музикална снимка на това пътуване, в която всяка песен отразява творческия импулс на Маккартни в конкретния момент.

