Пол Маккартни става първият музикант, чието състояние минава 1 млрд. долара

Сър Джеймс-Пол Маккартни е музикант, певец и автор на текстове, роден в Ливърпул.

Маккартни придобива международна слава като един от членовете на популярната рок-формация Бийтълс. Някои го смятат за водеща личност в състава. Той е текстописец и основен композитор в групата, заедно с Джон Ленън, въпреки че за някои песни Маккартни има пълна заслуга (например Вчера (Yesterday)).[1] Тандема между двамата ражда над 50 хита. След разпадането на Бийтълс Маккартни продължава музикалното си развитие с успешна солова кариера и като водач на бандата Уингс. Записан е в книгата на рекордите на Гинес като най–успелия композитор в историята на популярната музика.

Маккартни влиза в Куоримен - скифъл група основана от Джон Ленън, през 1957 г. Тогава двамата започват съвместната си работа над самостоятелни композиции. В 1960 г. съставът им се преобразува в Бийтълс и две години по-късно записват първите си песни. Тогава тандема Ленън/Макартни започва непрекъснатата поредица от хитове, превръщайки групата си в международна знаменитост. В началото повечето композиции на Бийтълс са мелодични, залагайки на любовни теми, много от които Пол Маккартни посвещава на тогавашната си приятелка Джейн Ешър.[2] В средата на 60-те групата променя стила си: текстовете стават по-социално ангажирани, а авторския дует експериментира с различни жанрове на популярната и класическа музика. Малко след разпадането на Бийтълс, Маккартни се жени за американската фотографка Линда Истман и издава първия си самостоятелен албум. В началото на 70-те създава групата Уингс, в която участват съпругата му и бившият китарист на Муди Блус – Дани Лейн.[2] Маккартни продължава да създава хитове както с групата си, така и самостоятелно. Прави различни дуети с популярни по това време поп изпълнители, както се ангажира по-дълбоко със социални теми. През 1997 г. получава рицарско звание, а през 2001 г. Маккартни става първият музикант, чието състояние минава един милиард щатски долара.Маккартни е активист за правата на животните и вегетарианството.

16-кратният притежател на "Грами" издава два концертни диска – "Good Evening New York City" (2009 г.) и "Live in Los Angeles" (2010 г.), както и албум в жанра оркестрова класика – музика за едноименния балет "Ocean`s Kingdom" (2011 г.) и отличената с Грами "Kisses on the Bottom" (2012 г.), в която влизат творби на известни джаз музиканти от 20-те и 30-те години на XX век. Средата на октомври 2013 година, Пол Макартни издава и диска, наречен просто "Нов" ("New"). Това е 16-ят студиен проект в соловата кариера на Пол Макартни и първият за последните шест години албум с нови песни. Песните от "Новия" албум са създадени под въздействието на сравнително неотдавнашни събития в живота на Пол, като например женитбата му (трета в живота му) с американката Нанси Шевъл в комбинация със спомени от ранните му години – още преди ерата Бийтълс. Албумът съдържа 12 песни и по него Макартни е работил с продуцента на Адел (Adele) – Пол Епуорт (Paul Epworth) и този на Kings of Leon – Итън Джоунс (Ethan Johns).

