Пол Саймън е продал песните си от последните 60 години

кадър: Пол Саймън, Инстаграм

Саймън започва кариерата си като фолклорен изпълнител в края на 50-те години на миналия век и се превръща в един от най-уважаваните автори на музика и текстове на своето поколение.

Първите му хитове са заедно с приятеля му от детинство Арт Гарфънкъл.

Пол Саймън е продал целия си музикален каталог на Sony Music Publishing за неназована сума.

Сделката покрива повече от шест десетилетия музика от песни на дуета Саймън и Гарфънкъл, като Bridge Over Troubled Water и Mrs Robinson до солови хитове, като You Can Call Me Al и 50 Ways To Leave Your Lover.

Саймън обяви, че е " доволен", че Sony ще са "пазител на песните му в следващите десетилетия", пише profit.bg

Саймън е поредният легендарен музикант, който продава правата върху своята музика, пише BBC.

Преди това Боб Дилън продаде песните си на конкурента на Sony Universal Music за близо 400 млн. долара през миналата година, а Нийл Йънг продаде половината от музикалния си каталог на Hipgnosis Songs Fund за около 150 млн. долара през януари.

Деби Хари, Бари Манилоу, Шакира и Стиви Никс сключиха подобни сделки, продавайки бъдещите постъпления от музиката си срещу предварителни плащания, които достигат деветцифрени суми.

