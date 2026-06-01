Polaris Lighting разширява присъствието си с нов шоурум в София 

Polaris Lighting откри нов шоурум за дизайнерско, архитектурно и техническо осветление в София. Пространството се намира на бул. „Цветан Лазаров“ 71, ет. 2, сграда СИМА, и е създадено като място за реален преглед, тест и консултация при избор на осветление.

Новият шоурум е с площ 500 кв.м и представя над 500 модела осветителни решения. В него са включени работещи системи, мостри, декоративни тела, техническо осветление и решения за интериорни, екстериорни, търговски и индустриални пространства. Основната цел е клиентите да могат да сравнят реални светлинни ефекти, а не да вземат решение само по снимки, каталози или технически параметри.

Компания с проектен и търговски опит

Polaris Lighting е част от „Поларис Продукт“ ООД. Компанията работи на българския пазар повече от 30 години и развива дейност в дизайн, производство, доставка и инсталация на интериорно и екстериорно осветление. Централният офис е във Варна, като компанията има присъствие и в София, Пловдив и Велико Търново.

Новият адрес в София е насочен към няколко групи клиенти: архитекти, интериорни дизайнери, инвеститори, строителни фирми, електроинсталатори, собственици на търговски обекти и крайни клиенти. За професионалистите шоурумът служи като работна среда за избор на системи, сравнение на параметри и обсъждане на конкретни проекти. За крайните клиенти той дава възможност да видят как различни видове осветление работят в реална среда.

Компанията развива и онлайн канал чрез DesignZone.bg – специализиран онлайн магазин за осветителни тела, свързан с Polaris Lighting. Чрез DesignZone.bg клиентите могат да разглеждат и поръчват осветление онлайн, а чрез Polarislighting.bg професионалната аудитория може да се ориентира в системи, проекти, каталози и технически решения. Така физическият шоурум и онлайн каталогът работят заедно: едното пространство дава възможност за тест и консултация, а другото – за бърз достъп до продукти, категории и налични решения.

Фокус върху системи, които се виждат и тестват

Основен акцент в шоурума са магнитните и релсови осветителни системи. Те се използват в жилищни интериори, офиси, магазини, ресторанти, хотели и представителни пространства. Предимството им е в модулността: телата могат да се комбинират, преместват и адаптират според функцията на помещението. Това е важно при обекти, в които разпределението, експозицията или работните зони се променят във времето.

В шоурума са представени и LED системи с колани, линейни профили, модулни LED решения, трифазни шини и прожектори, LED панели, LED луни и спотове, LED ленти, декоративни осветителни тела, плафониери, аплици, LED огледала, акустични лампи и панели, фасадно, градинско, улично, индустриално и аварийно осветление. Това покрива основните категории, които се използват при жилищни ремонти, обзавеждане на офиси, изграждане на търговски зали, фасадно осветяване и осветление за обществени пространства.

Практическата стойност на пространството е в директното сравнение. На място могат да се оценят цветна температура, ъгъл на светене, сила на светлината, степен на заслепяване, монтажен подход, височина на инсталация и съвместимост с конкретна архитектурна задача. Това намалява риска от грешен избор при проекти, в които осветлението влияе едновременно върху функцията, бюджета и визуалния резултат.

От консултация до реален проект

Polaris Lighting работи и с техническа документация за част от системните си решения, включително LDT/IES файлове, BIM модели и 3D файлове. Това е от значение за проектанти, архитекти и интериорни дизайнери, които трябва да интегрират осветлението в чертежи, визуализации и светлотехнически изчисления. При по-сложни обекти подобна информация позволява по-точно планиране на осветеността, по-ясно съгласуване между участниците в проекта и по-добър контрол върху крайния резултат.

В портфолиото на Polaris Lighting присъстват проекти за офиси, търговски обекти, ресторанти, хотели, индустриални пространства и обществени сгради. Сред посочените реализации са KBC Global Services, SFA Retail Varna, The Martini Food & Cocktails, Just Fit, хотел „Мимоза“ и Исторически парк. Този опит показва работа в различни мащаби – от интериорно декоративно осветление до технически решения за големи площи и публични пространства.

Откриването на шоурума в София разширява физическото присъствие на компанията в страната и създава връзка между онлайн избор, проектна консултация и реален тест на осветление. Новото пространство функционира не само като магазин, а като работна точка за решения в интериорното, архитектурното и техническото осветление.

* публикация

