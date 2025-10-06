Полемика в САЩ: Тръмп ли да е на новата монета от 1 долар

Кадър Youtube

По повод 250 години от основаването на Съединените щати, ликът на Доналд Тръмп може да изгрее на новата монета от един долар. Разбира се, този слух предизвика остра полемика и мнозина американци се запитаха дали подобно действие изобщо би било легално.

Финансовият министър на САЩ Брандън Бийч обаче не разсея съмненията, а точно обратното: той потвърди, че в действителност са предприети действия в тази посока, пише novini.bg.

Публикуваните дизайни на монетата включват профила на президента на САЩ на лицевата страна, заедно с думата „Liberty“ в горната част на монетата и фразата „In God we Trust“ в долната част, заедно с датите 1776 и 2026.

На обратната страна са изобразени номиналната стойност на долара и изображение на Тръмп, вдигнал юмрук след опита за покушение в Пенсилвания. Тази страна също така включва лозунга „fight fight fight“ и американското знаме на заден план. Въпреки че дизайнът е истински, както заяви финансовият министър на САЩ Брандън Бийч, той не е минал без противоречия и са възникнали някои въпроси относно неговата законност.

В Съединените щати е незаконно да се показва изображение на президент, който в момента е на поста си или е все още жив, и е възможно това да се направи само две години след смъртта му. Въпреки това, в очакване на 250-годишнината на Съединените щати, Конгресът прие Закона за редизайн на колекционерски монети в обращение, който позволява сеченето на специални монети от един долар в чест на събитието, които могат да бъдат емитирани за една година.

Същият закон постановява също, че на обратната страна на определени монети не може да бъде включен портрет или „глава до раменете“ на някого, или портрет на жив човек. В този случай обаче страничният портрет на Тръмп се намира на лицевата страна на монетата, а не на обратната, така че е възможно това да не бъде интерпретирано като закононарушение.

