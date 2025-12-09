Поли Генова: Светъл път на душата ти, скъпи Дядо! Обичам те

Кадър Марица

Певицата Поли Генова преживява съкрушителна лична трагедия – обичаният ѝ дядо си е отишъл от този свят, а звездата от „Евровизия“ не крие болката си, пише Марица.

С разбито сърце Поли сподели в социалните мрежи трогателни думи, които разплакаха феновете ѝ. Към снимка от детството, на която е в прегръдките на дядо си, тя написа:

„Ще ми липсват разказите ти, топлата ти прегръдка, вечната ти заразителна усмивка и това, че никога не спря да се гордееш с мен. Ти беше и винаги ще си останеш най-големият ми фен. Светъл път на душата ти, скъпи Дядо! Обичам те.“

Поли признава, че загубата е огромна и думите ѝ са пропити с болка и любов. Близки, фенове и колеги веднага заляха профила ѝ със съболезнования и подкрепа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!