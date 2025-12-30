Поли Генова с теория за „Дилмано, дилберо”: Думите идват от шумерския език

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Певицата Поли Генова сподели изненадваща теория за значението на текста на известната българска народна песен „Дилмано, дилберо”. Тя гостува в bTV за да представи новата си песен „Моята душа” и разказа, че традиционната тема е попаднала като мотив там в последния момент, но това не е никак случайно.

Изпълнителката разказа, че има теория, че думите „Дилмано, дилберо” идват от езика на древните шумери и смисълът им е, че душата се връща в своята първична форма.

Поли Генова разкри също, че песента ѝ се е появила след тежък период в живота ѝ, продължил около година и половина.

„Бях спряла да вярвам в себе си. Установих, че няма да се справя сама, затова потърсих помощ, включително и професионална от терапевт. Да, имаш нуждата да се усамотиш в такъв момент, но колкото повече говориш с други за проблема, толкова по-бързо минава”, разкри тя за тъжния си период.

Генова призна, че децата ѝ много помагат да си върне увереността, а друг фактор, който ѝ е повлиял добре, е връщането към спорта.

