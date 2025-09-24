Полиглот си спечели 10 бона от бТВ, за да ги инвестира в „Живот на село“

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Добра игра отбеляза полиглота Лиляна Черни в „Стани богат“. Младата жена си спечели завидните 10 000 лева, които сподели с водещия Ники Кънчев, че ще инвестира във фонда си „Живот на село“.

Истината е, че Лиляна можеше спокойно да си тръгне и с по-голяма сума, ако бе рискувала да отговори на следващия въпрос, но тя се спря и не го направи.

Както самата участничка коментира пред бТВ, просто не й е стискало да рискува, но допусна грешка, като прояви прекалена предпазливост.

Въпросът, който я спъна, гласеше:

Къде се среща къдрицата на Анези?

Математиката

Фризьорството

Изкуството

Икономиката

Черни правилно посочи, че вероятно става дума за математиката, но преди да даде верен отговор се отказа от по-нататъшно участие в предизвикателството.

Правилно отговорихте, но не рискувахте. Все пак 10 000 са си 10 000 лева, коментира водещият на шоуто за знания Ники Кънчев.

