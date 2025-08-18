Полина Енчева от СКТМ „Комфорт“ е първа на „Млади надежди“

Стопкадър Ютуб

Талантливата състезателка на СКТМ „Комфорт“ Полина Енчева продължи със силните си изяви. След като спечели златен медал на смесени двойки на Балканиадата по тенис на маса, Полина стана първа и при кадетките до 15 години на традционния турнир „Млади надежди“, който се проведе в Двореца на културата и спорта.

Бешще много сложно, но накрая победих. Във финала ми бе трудно, тъй като съперничката ми бе по-голяма и играе с лява ръка, а левичарките ме затрудняват. Тежко ми беше също срещу моята съотборничка Белослава Балканска на полуфинала и на четвъртфинала срещу румънката. Надделях с по 3:1 над двете, но това бяха мачовете, които ме затрудниха, заяви Полина.

От малка играя в този турнир. През миналата година бях втора до 13 и 15 години, и сега се радвам, че завърших първа, добави Поли.

