Политическите кабинети в правителствата и на Радев, и на Желязков с по 34 съветници

Булфото

Политическият кабинет на министър-председателя Румен Радев ще се състои от 14 съветници, а общият брой на съветниците във всички политически кабинети на настоящото правителство ще бъде 34 души, предаде БГНЕС.

В политическите кабинети на всеки един от четиримата вицепремиери ще има по 5 съветници или общо 20.

Общата численост на политическите кабинети на правителството на премиера Росен Желязков, посочени в промените на устройствения правилник на Министерския съвет, също е била 34 души. Последният редовен премиер е разполагал с политически кабинет от 17 души, т.е. с трима повече от настоящия Радев. За разлика от сегашното правителство той имаше трима вицепремиери. Атанас Зафиров имаше най-много политически съветници – 7, а другите двама вицепремиери Томислав Дончев и Гроздан Караджов – всеки с по 5 съветници.

По-рано станаха ясни и функциите на четиримата вицепремиери в правителството на Румен Радев.

Вцепремиерът и финансов министър Гълъб Донев ще координира работата на МТСП, МЗ и МЗХ, а също така отговаря за Държавния резерв.

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще координира работата на МРРБ, МТСП, енергетиката, иновациите и околната среда.

Вицепремиерът Иво Христов ще отговаря за образованието, културата и туризма, както и за българите в чужбина.

Вицепремиерът Атанас Пеканов ще отговаря за управлението на европейските средства. В ресора на вицепремиера е също Националният статистически институт.

За министър-председателя Румен Радев остават силовите министерства – МВР, МО, МП, а също така ДАР, ДАНС и „Технически операции“.

