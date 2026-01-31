Политическият анализатор Захари Захариев: Този ход на правителството в оставка беше напълно логичен

кадър: Bulgaria ON AIR

Преди седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп официално стартира Съвета за мир, която предизвиква опасения сред съюзници и въпроси за ролята на ООН.

"Ако търсим чисто политическа логика, ние веднага ще я намерим, защото тя е свързана до голяма степен с вътрешнополитическата логика в нашата страна и това решение е продиктувано от вътрешнополитически съображения, но и от външнополитически съображения. Този ход на правителството в оставка беше напълно логичен от гледна точка на политическите сили, или на онези, които "дърпат конците" на този кабинет", каза политическият анализатор проф. Захари Захариев в студиото на "Денят ON AIR".

"Става въпрос за едно политическо споразумение. Освен всички факти, които бяха споменати, има още един - изключително силното его на президента на САЩ. И когато той си постави една определена цел, той я гони докрай и я отстоява с всички възможни сили. Нищо фатално не се е случило и придаваме прекалено много значение на този факт", поясни той.

"Брюксел все повече се вживява в правителство на ЕС. В момента изобщо не му е до това България каква позиция е заела по този въпрос, защото той се тресе по всички направления. Разломите в рамките на ЕС стават все по-големи. Това говори, че има екзистенциална криза. Нещата стават по-тревожни и по-трагични. А пък ние все повече се отдалечаваме от пътя на развитие", каза още проф. Захари Захариев.

