Политик е обвинен за присвояване на 5 милиона долара от договор за ваксинация срещу COVID-19

Американските прокурори съобщиха, че политик от Флорида е обвинен в присвояване на 5 милиона долара от федерални средства за бедствия и използване на парите за финансиране на кампанията си за 2021 г.

Конгресменът Шийла Черфилус-Маккормик, демократ, избрана от Южна Флорида, е обвинена, че се е съюзила с брат си и други лица, за да задържи 5 милиона долара, преведени по погрешка на здравната компания на семейството си за договор за персонал за ваксинация срещу COVID-19, се казва в изявление на прокуратурата на САЩ, предаде бТВ.

Средствата на Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (FEMA) погрешно са постъпили в сметката на семейната компания през юли 2021 г., се посочва в изявлението.

46-годишният политик от Демократическата партия след това е изпирала незаконно придобитите средства в кампания за дарения, като „е прехвърляла други пари от финансирания от FEMA договор на приятели и роднини, които след това са дарявали за кампанията, сякаш използват собствените си пари“, заявиха федералните прокурори.

Ако бъде осъдена, Черфилус-Маккормик може да получи максимална присъда от 53 години затвор.

