Политик за 36 години преход: Тревога за свободата няма, има тревога за хляба

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Тревога за свободата няма, има тревога за хляба, но и това иска уточнение. Защото хлябът е по-скоро една метафора на някакво ниво на новопостигнатото, да не кажа благоденствие, но все пак стандарт. Защото ние имаме някакъв ръст на консумацията след 89-а година постепенно през няколко пъти. Казват, че никога не сме били толкова богати, колкото в днешно време, защото не са питали тези, които имат друго мнение по този въпрос по краищата на България. Това е така да се каже подробност, въпреки че е съществен социален ефект, но има едно ниво на потребление, което рекламно и реално все пак е различие спрямо това, което имахме преди.

Това заяви д-р Николай Михайлов в коментар за 36 години от прехода в България.

Ако това ниво на потребление страда, ние имаме чувство за настъпваща бедност. Сравняваме собствения си идеал за едно потребление по типа на това, което се знае от Западния свят, и това, което фантазираме като наше право и с актуалното си състояние, и с това, което медийният свят съобщава за перспективата, продължи психиатърът.

Случващото се с „Лукойл Нефтохим“ застрашава този стандарт, и тогава се явява и нещо от страха за хляба. Казвам, че трябва да е метафора на материалния страх, на страха, че стандартът ще се провали. Българинът се научи да бъде един потребител, който няма високи идеални стремежи, включително и разтревоженост за това, което се нарича свобода и демокрация. Макар че, колкото до демокрацията, той има усещането, че не е питан, добави в „Още от деня“ политикът.

