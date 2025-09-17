реклама

"Политико": България и още 5 страни от ЕС блокират предложения на ЕК за санкции срещу Израел

17.09.2025 / 12:54 1

Пиксабей

България е сред страните, които се очаква да блокират повечето предложения на Европейската комисия за санкции срещу Израел заради действията му в Ивицата Газа, пише "Политико", цитиран от БНР.

Това вероятно ще стане на днешната среща в Брюксел на постоянните представители на страните членки на ЕС. Подобни действия се очакват също от Италия, Чехия, Австрия, Унгария и Германия.

Предложенията, които трябва да бъдат оповестени днес, включват търговски ограничения и мерки срещу израелски министри и еврейски заселници екстремисти. Повод е доклад на независима група към ООН, според който действията на Израел в Газа отговарят на юридическата дефиниция за геноцид.

Основен елемент на пакета е възможното спиране на преференциалната търговия по силата на Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел. Това е сделка на стойност над 42 милиарда евро, от които 37% са с преференциални условия.

Германският канцлер Фридрих Мерц обаче даде сигнал, че страната му не е готова да подкрепи цялостен пакет от наказателни мерки, особено когато става въпрос за стратегическия съюз между Берлин и Тел Авив, изграден върху исторически основания, свързани с Холокоста, отбелязва "Политико".

Същевременно неофициални източници посочват, че Германия може да подкрепи санкции срещу заселници екстремисти.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 46 минути)
Рейтинг: 507938 | Одобрение: 93613
Какво се чудим ? Същите безродници които създават геноцид против бедните в България, го подкрепят и за извращенията на Израел.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама