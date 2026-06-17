"Политико": България се противопоставя на части от 21-я пакет от санкции срещу Русия

Пиксабей

“България съобщи, че се противопоставя на части от 21-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, според двама дипломати”. Това пише брюкселското издание “Политико” днес, цитирано от БНТ.

Държавите от ЕС обсъждат в момента 21-ия пакет от санкции срещу Русия, който ЕК представи на 9 юни.

Санкциите обхващат области като енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията. За първи път се предлага забрана за влизане в ЕС на руски военни, които са участвали в агресията срещу Украйна.

Според изданието EU Observer Комисията е предложила в санкционния списък да бъде включен руският патриарх Кирил, който открито подкрепя продължаването на войната в Украйна.

През последните дни медии у нас намекнаха, че България ще се опита да защити руския духовен водач.

Все още няма официално потвърждение от българските власти.

Ако се окаже, че България блокира санкциите това ще бъде първи знак за опит за преориентация на страната.

Последното правителство с открит антиевропейски курс е било това на Жан Виденов в периода 1995 - 1997 година.

Това е последният кабинет в историята на България, който отказва да следва курса към евроатлантическа интеграция. Правителството на БСП официално замразява и забавя преговорите за членство в НАТО (които преди това са започнати от кабинета на Филип Димитров) и залага на икономическа и политическа преориентация на изток. Управлението завършва с катастрофална хиперинфлация, масови протести и падане от власт в началото на 1997 г.

Редактор "Екип на Петел",

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