"Политико": Българската позиция за Северна Македония омръзна на всички. Неразбираема, незащитима и дестабилизираща е

Кадър Пиксабей

България блокира бъдещето разширяване на ЕС със спор за история.

Българската позиция за Северна Македония омръзна на всички - "неразбираема, незащитима и дестабилизира Западните Балкани". Това казва европейски дипломат, цитиран от брюкселското издание на "Политико" ден след като София очаквано блокира отново началото на преговорите на ЕС със Скопие (и косвено - на Тирана), предаде Дневник.

"Забравете за разширяването, продължава да казва България", започва краткият пасаж за българската позиция на Съвета по общи въпроси в бюлетина The Brussels Playbook. "България е изолирана и никой не я подкрепя според няколко дипломати." Отбелязва се, че португалското председателство на Съвета на Европейския съюз е второто, което не успява да се справи с позицията на София, след германското.

България продължава да блокира преговорите заради "вътрешна политика за историята, която все още не е успяла да обясни на останалите в клуба", продължава "Политико" ("клубът" е ЕС).

"България бързо губи приятели. Щастлива е страната, която може да си позволи това дългосрочно", казва европейски дипломат за изданието.

Отбелязва се още, че мнозина са опитали да се намесят в спора - "от региона или не, големи и малки държави, от север и юг", с аргументи на геополитика, стратегическо мислене и простия факт, че трябва да удържат на думата си пред двете държави.

Не успя дори апелът на германския министър за европейските въпроси Михаел Рот в "Туитър": "Моля, нека двустранните въпроси се решават двустранно, без да се блокира напредъкът на целия ЕС. Нека мислим стратегически... нямаме интерес там да остава стратегически вакуум. Благодаря."

Please. Let bilateral issues be handled bilaterally, without blocking the entire 🇪🇺 moving forward. Let’s think strategically and realise: need to fulfill our obligations towards #Albania🇦🇱& #NorthMacedonia 🇲🇰 NOW + have no interest in leaving strategic vacuum there. Thank you.