"Политико": ЕС няма да представи 19-ия пакет санкции срещу Русия в сряда

Европейската комисия (ЕК) няма да представи поредния пакет санкции срещу Русия на 17 септември, както се очакваше, обявяването се отлага за неопределен срок, съобщи "Политико", позовавайки се на европейски дипломат и служител на една от страните от блока.

Според източниците на изданието, обявяването на 19-ия пакет от ограничения "вече не се очаква в сряда". В ЕК не уточниха новите възможни срокове за официалното представяне на новите санкции, предаде БТА.

"Политико" допуска, че забавянето се дължи на факта, че фокусът на вниманието на ЕС се е изместил от въвеждането на нови санкции срещу Русия към оказване на натиск върху Словакия и Унгария, за да "намалят зависимостта си от руския петрол".

