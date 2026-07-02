"Политико": Евродепутатите няма да свалят имунитета на колегата си Илхан Кючюк

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Очаква се членовете на Комисията по правни въпроси в Европейския парламент да гласуват против свалянето на имунитета на нейния председател - българският евродепутат Илхан Кючюк от ДПС и либералната група "Обнови Европа". Това пише "Политико" като се позовава на три източника.

Днешното решение на Комисията по правни въпроси трябва да бъде ратифицирано на пленарната сесия на Европейския парламент идната седмица в Страсбург, предаде БНР.

Обвиненията срещу него са, че като евродепутат е назначавал парламентарни сътрудници, които са работили за националната партийна структура в София. Според информирани източници става дума за подаден през 2024 г. до институцията сигнал срещу него. Той е дело на журналиста Илхан Андай – главен редактор на сайта 24rodopi.com, който почина малко по-късно.

В предишния свои коментари той отрече да е извършил нарушения.

Редактор "Екип на Петел",

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