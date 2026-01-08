"Политико": Европейските страни са стигнали до 4 възможни сценария за Гренландия

Пиксабей

Европейският съюз обсъжда по какъв начин да отговори на американската заплаха за анексиране на Гренландия. Това обяви първият дипломат на съюза Кая Калас.

Според изданието "Политико", европейските страни са стигнали до 4 възможни сценария, един от който е да разположат свои войски на полуавтономната датска територия. Посланията относно Гренландия са извънредно притеснителни, заяви Калас в Кайро, но и уточни, че европейците обсъждат възможни отговори, ако американските заплахи са реални, предаде БНР.

Вчера говорителката на Белия дом Керълайн Левит съобщи, че САЩ остават ангажирани с НАТО, въпреки обсъжданията на възможно закупуване на Гренландия. През последните дни Тръмп имаше и изказване, че би прибягнал до военна сила за овладяване на територията, която смята за важна за американската национална сигурност. Дания не е съгласна на каквото и да е отдаване на острова.

Според "Политико" европейските политици отчаяно търсят начин да спрат намеренията на Тръмп спрямо Гренландия, като са стигнали до 4 сценария.

Първият е намиране на компромис - НАТО да опосредства преговори между САЩ и Дания, така както прави между членовете си Турция и Гърция, както и да повиши сигурността в Арктическия кръг чрез общи сили.

Вторият засяга възможната независимост на острова от Дания, която Тръмп планира да възнагради със сериозни инвестиции. Съгласно европейски предложения, парите, които в момента ЕС влага в Гренландия, могат да бъдат удвоени до 530 милиона евро в следващия 7-годишен бюджет след 2028, като се увеличат инвестициите в добива на ценни минерали.

Третата опция е срещу Тръмп да бъде размахана т.нар. "търговска базука" - извънреден механизъм, създаден след първия му мандат в Белия дом. Това са ограничения върху европейския внос в САЩ, като за някои от видовете стоки Евросъюза осигурява над половината им наличност отвъд океана.

Най-сериозният възможен отговор е разполагане на европейски военни сили, което да направи политическите последствия от американска атака срещу Гренландия прекалено големи, за да бъде тя осъществена, цитира "Политико" свой източник в европейската дипломация.

