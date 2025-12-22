"Политико": Гаранциите за сигурност за Украйна са в ръцете на Путин

Булфото, архив

Гаранциите за сигурност за Украйна са в ръцете на президента Путин, пише "Политико", предаде БНР.

Според изданието е съмнително дали Съединените щати наистина биха предложили гаранции, които може да ги принудят да се намесят директно в конфликта в Украйна. На фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната, бойните действия не стихват.

Гаранциите за сигурност на САЩ са единственият жизнеспособен път към мир за Украйна, колкото и Европа да иска да мисли обратното, защото европейските съюзници на Киев дори не могат да разположат своите многонационални сили без логистична подкрепа от САЩ, пише "Политико".

Изданието посочва, че предвид провала на Будапещенския меморандум, украинският президент Володимир Зеленски трябва да обмисли няколко важни момента в настоящите преговори.

Посочва се, че Зеленски е готов да се откаже от стремежите на Украйна за членство в НАТО в замяна на надеждни гаранции за сигурност.

Освен това, тъй като двустранните контакти между САЩ и Русия продължават паралелно с европейските и украинските преговори, позицията на руския президент Путин ще бъде важна, независимо дали някой я харесва или не, подчертава изданието.

На този фон продължават боевете. При украинска атака с дронове в руския Краснодарски край са нанесени щети на два кораба и два кея.

Екипажите на корабите са евакуирани успешно. Повредите са предизвикали пожар, който е обхванал площ от 1500 квадратни метра.

Украйна заяви вчера, че се бори срещу руско нашествие в Сумска област, след появилите се съобщенията, че Москва е преместила насилствено 50 души от гранично село там. Украинските военни съобщиха, че в момента боеве се водят в село Грабовско, като силите на Киев полагат усилия да изтласкат окупаторите обратно на руска територия.

