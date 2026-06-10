Политико: Необузданото желание на Урсула фон дер Лайен за централизиране на властта - превзема и сектора на отбраната

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Необузданото желание за централизиране на властта се превръща в определяща характеристика на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която разширява влиянието си в сектора на отбраната.

Според Politico, разработването на ключова европейска стратегия за сигурност, предназначена да идентифицира заплахите и приоритетите на ЕС след срещата на върха на НАТО през юли, е поверено на тесен кръг от доверени съветници, цитира Новини.бг.

Според него, в резултат на това Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), традиционно отговорна за подобни инициативи, е била ефективно отстранена от изготвянето на документа, а ресорният еврокомисар по отбраната Андрюс Кубилюс е заявил, че не е запознат със съдържанието на стратегията, разработвана "на най-високо ниво“, пише Фокус.

Politico отбелязва, че желанието на ЕК да поеме инициативата в сектора на отбраната предизвиква безпокойство сред националните правителства. Според европейското издание систематичното назначаване на "лоялни" служители на политически чувствителни позиции потвърждава общата тенденция, че Фон дер Лайен продължава здраво да консолидира властта в рамките на Европейската комисия, като постепенно измества настрана алтернативни институции, включително дипломатическата служба на ЕС.

Редактор "Екип на Петел",

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