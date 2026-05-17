Политико: Победата на България спаси Евровизия от кошмар с Израел

Кадър Фб

Седемдесетото издание на емблематичния песенен конкурс бе свързано с противоречиви въпроси около участието на Израел, което накара пет страни да бойкотират конкурса.

Във водещата си статия днес в. "Политико" коментира, че с победата на България "Евровизия" е избегнала кошмарния сценарий при победа на Израел, който взе второто място, предаде Епицентър.

Седемдесетото издание на емблематичния песенен конкурс бе свързано с противоречиви въпроси около участието на Израел, което накара пет страни да бойкотират конкурса.

Така "Евровизия" попадна в най-дълбоката си политическа криза от години, пише медията.



Напрежението около участието на Израел в Евровизия се засили през последните години заради войната в Газа.

Испания, Ирландия, Нидерландия, Исландия и Словения решиха да бойкотират конкурса през 2026 г. — най-големият бойкот в 70-годишната история на надпреварата.

Израелският представител Ноам Бетан заяви пред BBC, че е бил изненадан от протестите, прекъснали полуфиналното му изпълнение.

Няколко зрители, включително човек с надпис „Free Palestine“ на гърдите, бяха изведени от залата, след като по време на песента се чуха скандирания „Спрете геноцида“.

По време на финала през 2025 г. в Швейцария двама души се опитаха да нахлуят на сцената и да залеят с боя израелската участничка Ювал Рафаел. Те бяха спрени от екипа и впоследствие арестувани.

Няколко държави поставиха под въпрос и начина на гласуване, след като Рафаел спечели зрителския вот през 2025 г., но остана втора след добавянето на оценките на журито.

Според публикации израелска държавна агенция е плащала за реклами и е използвала официални профили в социалните мрежи, за да насърчава гласуването за страната.

Евровизия, която се определя като неполитически конкурс, последователно отказва да изключи Израел. За 2026 г. обаче правилата за гласуване са променени, за да се ограничи влиянието на правителства върху резултатите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!