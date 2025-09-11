Политолог: Ако политиците имаха какво важно да обсъждат, нямаше да се занимават с побоя в Русе

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

След побоя на полицейския шеф в Русе дни наред темата се обсъжда от политиците.

МВР само политизира темата. Не мисля, че му е работа на министъра на вътрешните работи да казва кой първи е ударил и какво е станало. Това е работа на разследващите. Той трябва да се грижи за общата работа във ведомството, тъй като е политическа фигура. Не виждам защо изобщо трябва да се влиза в такава полемика от страна на министъра. Отделно остават много въпроси без отговори по този случай. За мен става въпрос за едно хулиганство и не трябва да преекспонира прекалено, както се случва в момента.

Това коментира пред Нова тв политологът Милен Любенов.

Започва нов политически сезон и явно политиците няма за какво друго да говорят, затова говорят за побоя в Русе. Ако имаше тема, по която да се говори съдържателно, този случай нямаше да заема такова централно място през последната една седмица, коментира политологът Стойчо Стойчев.

Определено има негативна нагласа на обществото срещу МВР през последните години. Това се дължи на резултатите на тяхната работа, а отделно МВР-ведомството твърде много се политизира. Виждаме как полицаи заемат високи постове, после политически постове в МВР, а след това стават и депутати. Това нещо продължава да се възпроизвежда, коментира Любенов.

