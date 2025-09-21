Политолог: Борисов и Пеевски имат много общи цели

Стопкадър Нова Тв, архив

Политолог блесна с остър коментар за двамата най-одумвани политици.

Както лекарят не се страхува от ранени хора, така и аз като политолог, не се страхувам от различния политически език. Видяхме грозна, но очаквана схема. Реципрочен отговор на една няколко годишна прогресираща агресия от страна на либералната общност към фигурата Делян Пеевски.

Това заяви политологът Цветанка Андреева в ефира на bTV, коментирайки грозната проява на Асен Василев пред българския парламент, който причака лидера на "ДПС - Ново начало", за да създаде скандал.

"В един момент те го привикаха в собственото си езиково поле. Казаха: Ела тук! - блокирайки достъпа до парламента. Той отиде и с техните оръжия проведе този дебат. Някак си той вече защитаваше не просто фигурата си, но и ДПС, защото той е лидер на ДПС. Когато острахираш една група хора, не допускаш депутатите до НС, това вече се приема като агресия към партията. Не искам да кажа, че има етнически натиск, но има политически натиск, който получи своя остър отговор", каза още тя.

Това беше провокация, която в някаква степен изпълни целите си, съгласиха се с Андреева гостите в студиото социологът Добромир Живков и журналистката Стояна Георгиева.

Няма да има прехвърчане на ракети между Борисов и Пеевски, подчерта Андреева.

"Що се отнася до езика, това са двама различни лидери. Борисов говори повествователно, той е центрист, води най-голямата партия. Докато Пеевски утвърждава лидерството си в ДПС, той говори много по-остро, има кондензирана мисъл, и много бърза и говори по този начин. Но за мен и двамата лидери имат много общи цели", каза тя, пише Блиц.

"Две години се ширеше един зеленчук и едно животно. Това е от езика на пропагандата на ПП-ДБ. Няма лошо, но съществува и друг обективен поглед. Лидерите имат общи цели. Затова няма политическо напрежение. Дори маниерите им са различни. Но и двамата са важни, за да има правителство България. И двамата са алтернативи на кризата. Те обичат да казват, че са изкарали държавата от кризата. И двамата държат държавата в геополитическия курс на Запад", припомни точно политоложката.

"Пеевски задава въпрос за водата. Той не е писал на Желязков кой вход да заварди в парламента. И Желязков като технократ даде много бърз отговор. Всички се надяваме той да почне да работи. В този смисъл, двамата лидери изкараха премиер като Желязков, който вкарва държавата в еврозоната, а опозицията се сближава с Радев, който изкарва държавата от еврозоната. Имаме игра на образи. Един Желязков, който държа брилянтна реч по време на вота. Той призова - нека битките да са в парламента, не се бийте навън", обясни Андреева.

Имаме три партньори и четвърти, който подкрепя. Броя на премиерите е част от пропагандата, подчерта Андреева.

Непрекъснатото повтаряне на "Пеевски" носи идентичност. Гради контраполитическа идентичност. Той каза, че не управлява, но изисква, скастри Андреева останалите гости в студиото, които се опитаха да внушат всякакви спекулации относно личността на лидера на ДПС-Ново начало Дилян Пеевски и хиперболизирането му влияние от така наречените жълтопаветници в държавата.

Твърдението, че един човек контролира всичко, е пропаганда. Обясняване на света през Пеевски е политическа пропаганда. Има ли нещо лошо да говори с министрите. Знаете ли как работят министрите? - нахока Андреева останалите събеседници за поредната порция внушения, че един човек управлява държавата.

"Нека обясня механизма. Те са длъжни да работят с всички парламентарни групи. Всяка една реформа минава през парламента. Да имаш добро ниво на общуване с всяка една парламентарна група се счита за успех", припомни Андреева как се оперира в един цивилизован парламент, водещ се по правилата на демокрацията.

