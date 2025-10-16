Политолог: Борисов напомни на Росен Желязков кой е началникът

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Нещата, които Бойко Борисов изговори, не се причинили трус, нито са нещо драматично. Той просто излезе, за да напомни на своите, забележете, беше събрал отзад и отпред, дори и на мистър-председателя, неслучайно на него дори му говореше по един доста убедителен начин, да му напомни кой е все още началник. Дори и на себе си да напомни, защото сякаш неговия властови рефлекс се позагуби в последните години. Като започнем от излизането му от властта и се стигне до принудата да я поделя тази власт.

Това заяви Страхил Делийски.

Той не е в кондиция, в която може толкова нестандартно да лавира политически. Той или може да бъде той – аз, Борисов, който е най-големия началник, или може да се притеснява. Беше притеснен, тъй като не е изненадан от това, което се е случило в Пазарджик. То не е някаква голяма драма. През 2022, 2023-та година ГЕРБ имаше малко над 8 процента, сега са 6. 400-500 гласа, това не е невероятен срив. Сривът е около коалицията на бившия кмет, добави политологът.

Самият факт, че Борисов излезе да напомни на свои и чужди, кой е големия началник, говори, че има притеснения. Но си мисля, че все още свръхцелта на това правителство, е да има правителство. И тази свръхцел ще оправдае движенията, които ще се направят, а те едва ли ще са толкова радикални, категоричен бе по бТВ Страхил Делийски.

