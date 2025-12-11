Политолог: Борисов се вбесява, когато казват, че Пеевски го командва

Редактор: Недко Петров

Проф. д-р Румяна Коларова обяви какво е имал предвид лидерът на ГЕРБ, когато каза, че няма ги остави повече да му се катерят по гърба. Това е просто категорична заявка от страна на Бойко Борисов, че няма да се водят никакви преговори, защото, разбира се, веднага започват спекулации, че ще има преформатиране на парламентарно мнозинство и така нататък, започна Коларова.

Второ, подаването на оставка на кабинета, беше категорична заявка, че Борисов фактически е човека, който доминира в мнозинството, защото всички видяха, че оставката си беше ход трите партии, които са коалиционни партньори, и както Борисов заявява по негова инициатива. Това е получило подкрепата на коалиционните партньори, така че предполагам това има предвид, когато казва, че няма да му се покатерят по гърба, допълни политологът.

Цялата тази кампания, при която Пеевски беше залепен като етикет, и то не като етикет, всъщност както беше заявено, че той е началникът на Борисов, много го дразни Борисов. Ако ме питате, на какво е бесен, според мен той се вбесява от самото начало името на това, че Пеевски го командва, каза още в "Пресечна точка" Румяна Коларова.

