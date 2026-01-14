Политолог: До края на другата седмица ще знаем Радев ще участва ли в изборите, или не

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Все по-уверено вървим към следващите избори, които най-вероятно ще се проведат между 29 март и 19 април.

Според мен няма никакво значение на коя от останалите парламентарни партии ще бъде връчен третия мандат от президента за съставяне на правителство, защото нито една от тях няма да го реализира. Смятам, че линията на президента в последните няколко месеца беше съвсем ясна и в конфронтация с управляващото мнозинство и затова считам, че възможността той да даде третия мандат на партия от управляващото мнозинство, е малка. Така че трябва да се оглеждаме в другите играчи.

Това коментира пред Нова тв политологът Димитър Ганев.

Смятам, че и за Възраждане шансът да получат мандата е малък, защото не би искал да се асоциира с партия, която има по-крайни позиции. А ако даде на тях мандата, това ще е повод за критиците на Румен Радев да го обвиняват по геополитическа линия, коментира той.

Партия МЕЧ е един от вариантите. ДПС – Ново начало дори няма какво да го коментираме, защото самата конфронтация между Радев и Пеевски не позволява подобно развитие на ситуацията, посочи Ганев.

До края на следващата седмица процедурата с мандатите ще приключи и следва назначаването на служебен кабинет, без който избори няма как да има. Вариантите за служебен премиер са малко, като един от тях Димитър Главчев. Но и тук има горещи картофи и те се виждат още отсега. Най-горещият картоф е изборът на вътрешен министър, тъй като той отговаря за провеждането на честни избори. Не изключвам трудности пред съставянето на този служебен кабинет. Затова датата 29 март е първа възможна за избори, но това значи, че целия процес по консултациите и кабинета трябва да преминат гладко. За да се проведат избори на 29 март, на 29 януари трябва да имаме кабинет и указ на президента и това ми се струва доста трудно, коментира той.

Ако президентът Радев реши да слезе на партийния терен, това трябва да стане веднага след връщането на третия мандат, за да не започне той консултациите по съставянето на служебния кабинет. По Конституция преди назначаването му трябва да има консултации с партиите. Така че най-добре е той да не участва в тази процедура, ако иска да участва в изборите, обясни той.

Така че смятам, че до края на другата седмица вече ще знаем ще имаме ли Радев на партийния терен или не. Ако отиде на избори най-малкото ще се размести картината от резултатите от изборите. В рамките на следващото Народно събрание, ако Радев участва в изборите, но няма мнозинство, той би било най-логично да се обърне към партиите, които не са част от статуквото за съюз. Логично е да се водят разговори с ПП-ДБ. За общо управление е трудно да се говори, защото имат доста различия, но имат обща антистатукво основа за разговори, посочи той.

