Политолог: До президентските избори няма да се налага да гласуваме

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Има напрежение в управляващата коалиция, независимо че тя е сравнително стабилна, тъй като никой не иска избори. Големи спорове там няма, но напрежение има. И то е между мандатоносителя и партията, която подкрепя това мнозинство. От друга страна двете по-малки партии вътре в коалицията в момента правят големи компромиси поради липса на друг ход и на друг избор въобще, но със сигуност все повече компромиси ще трябва да се правят и това в един момент ще се пропука.

Това коментира пред Нова нюз социологът Яница Петкова.

Аз също смятам, че на никой не му се ходи на избори, но не съм сигурен дали ерозира доверието в управлението. Според мен повечето избиратели са с нагласа, че дори да има нови избори, нищо няма да се промени, тъй като резултатите са все подобни. И това просто няма смисъл. Смятам, че управляващите ще задържат мнозинството в парламента и няма да видим нови избори поне до президентските избори и след това ще видим дали ще има нови играчи на партийната сцена, коментира политологът Боян Стефанов.

Със сигурност и на мен ми се струва, че президентските избори са хоризонт за управляващата коалиция, съгласи се социологът.

БСП последва със закъснение съдбата на СДС - стана свита малка партия, но с дисциплинирано ядро, която е в кондиция да участва в политиката. Така че смятам, че най-вероятно ще успее да участва поне в още няколко законодателни органа в променящата се партийна система на България, коментира политологът.

