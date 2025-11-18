Политолог: Г-да бизнесмени, инвестирайте, за да давате по-добри заплати на работниците си

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Абсолютно убеден съм, че бяджета още на комисии, а и между първо и второ четене, ще се балансира, ще има промени, защото не само фините настройки, а и някои от големите заявки нямат смисъл. Например данък дивидент няма никакво фискално значение. Има едно нагнетяване на напрежение между публичния и частния сектор. Чудо невиждано е, че в момента бизнесът сякаш изземва ролята на синдикатите и почва да защитава правата на работниците си. Еми господа частници, направете така че да повишите производителността на труда с инвестиции, със заеми, които да вложите в производство, оптимизация и нови технологии и повишете заплатите на хората.

Това коментира пред Нова нюз политологът проф. Росен Стоянов.

Да не забравяме, че европесйките фондове са за частния бизнес. Така че не би трябвало да има подобно противопоставяне на публичен и частен сектор. То се потребява изключително тенденциозно от политиците за техните си нужди, коментира той.

Публичният сектор е към 800 000, а публичната администрация е нещо съвсем друго - именно там трябва да има оптимизация, съкращения, така наречените "мъртви души". Трябва да се прави разлика между двете понятия. Някои уважавани бизнесмени твърдят, че този сектор не произвеждал нищо. Дами и господа, ако преподавателите в университетите, учителите в школата и лекарите не произвеждат нищо, мисля, че трябва да си преоценим философията, която изповядваме и начинът, по който осмисляме света около нас. Важно е да се запази експертността на всяка група, а не да се обобщава, защото иначе започва отклонение от справедливото отношение, дърпане на черги, противопоставяне на гилдии и какво ли не, посочи той.

Сблъсъкът ще го има, ще става все по-ярък. Това е доказателство, че има демокрация в България, така че няма лошо, коментира професорът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!