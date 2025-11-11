Политолог: Хората, които се страхуват от еврото, не могат да направят революция

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Темата за еврото и страхът от еврото са две различни неща. Страхът от еврото обхваща социални групи от хора, които със сигурност не могат да предизвикат революция или трус в управлението на страната. Страхът от еврото обаче е съвсем риционален и нормален за всеки български гражданин, нормално е всеки, който иска да прави някакъв икономически ход със собствени средства, да се притеснява.

Това коментира пред Нова нюз политологът Георги Проданов.

Големият ни проблем и като общество, и като държава е с доверието в тези, които ни управляват. И това доверие може да бъде сринато с един замах, ако се появи достатъчно сериозен повод. Имало е такива случаи в миналото. Дори да не се стигне до смяна на управлението, може да изчезне този толеранс, който все още има към управлението, посочи той.

Сигурна съм, че в момента се чертаят много сценарии за дестабилизиране на управлението, защото много политически партии искат да са в управлението и имат такъв интерес. Това не е от днес или от вчера. На фона на тази стабилизация, от която имаше нужда и самото общество, кампанията срещу еврото се водеше от самия президент - нещо много нетипично за една държава. Така че има интеред от предсрочни избори и ще бъдат правени опити да се извеждат хора на улицата. Страхът от еврото е по-скоро свързан с техническите трудности и съм убедена, че всяка техническа трудност, която възникне в първия месец от въвеждането на единната валута, ще се използва за всяване на паника и страхове сред хората, коментира политологът Цветанка Андреева.

