Политолог: Има две слаби партии в управлението

Нито Бойко Борисов, който искаше да демонстрира сила и влизане на ГЕРБ решително в управлението, нито заявките, които бяха дадени, постигнаха своя резултат. На този фон има две слаби политически формации в това управление – „Има такъв народ“ и БСП. Очакваше се те да са лесни партньори, които да дават лесно всичко, но не това е ситуацията. Очевидно всички, които са свързани с това управление, минават през други канали. Аз очаквах председателя на Народното събрание да бъде сменен, но това няма да бъде лесно.

Това обяви Христо Панчугов.

Днес имаше две заседания едновременно - на Министерския съвет и управлението на коалицията. Не става ясно обаче къде се вземат политическите решения. Министерският съвет с премиер Росен Желязков ли задава дневния ред, или има хорица, които се събират отстрани, макар и с председателите на партии, включени в управлението, и те вземат полтическите решения. В крайна светка центърът на властта е важен въпрос от гледна точка на начина, по който функционира нашата институционална система, добави по бТВ политологът.

