Политолог: Кабинетът може да се самосвали

Политолог разкри как кабинетът може сам да се превали.

"Не виждам реални предпоставки за падане на правителството и алтернативно политическо мнозинство, което е за този вот на недоверие и което да може да го проведе успешно - да отиде на нови избори, да ги проведе и да управлява". Това заяви пред News.bg политологът Любомир Стефанов за старта на новия политическия сезон, петият вот на недоверие и съдбата на кабинета.

Стефанов определи още като научна фантастика лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски да подкрепи петия вот на недоверие.

"Няма как да стане, защото не става въпрос за математика, а конструиране на политически мнозинства, които да представят програма и да знаят защо са се събрали, а не конюнктурно да преместят едни, за да седнат те", добави политологът.

Според него опозицията не може да свали правителството, освен ако самият кабинет не се самосвали.

"Правителството може да се самосвали, ако ГЕРБ оттеглят себе си като участие във властта. Делян Пеевски и Новото начало не са във властта. Пеевски на свой ред не може да произведе политическо мнозинство", отбеляза Стефанов.

Той смята, че дори и лидерът на "ДПС - Ново начало" да влезе в разрив в отношенията си с Бойко Борисов, той не може да се превърне в център на ново мнозинство и няма кой да застане да управлява с него.

"Няма как Делян Пеевски и Новото начало да бъдат източник на парламентарно мнозинство, което да управлява без ГЕРБ и ПП-ДБ. Другите партии са от средни към малки. Г-н Пеевски и г-н Борисов са сложен ребус. Математиката, логиката и опитът са на страната на ГЕРБ и г-н Борисов", добави политологът.

