Политолог: Какво следва е работа на политическите сили, не на протестиращите

Какво следва е работа на политическите сили.

Това заяви в ефира на БНР Светлин Тачев, политолог от агенция "Мяра".

"Много грешно е да се смята, че един протест трябва да знае това. Той не е единен. Това са хора с различни убеждения".

Поколенията трябва да се разглеждат само хронологично от гледна точка на протестите, обясни още Тачев.

Процесът, който започна през 2020 година, мина през различни етапи, обясни той в предаването "Неделя 150".

"Това е един трансформационен процес. Протестите през 2025 година бяха част от него. Те се случиха, защото се натрупваше напрежение".

Правителството, което вече е в оставка, имаше пълен комфорт да управлява, защото нямаше алтернатива, смята политологът.

"Този комфорт доведе до това да прави грешка след грешка. Допуснаха се и редица скандали.

Арестът на Благомир Коцев измести дискурса "изток-запад" и той се върна към "статукво-промяна" от 2020 година. Беше въпрос на време да се задвижи нова голяма протестна мобилизация".

Тачев посочи какви причини вижда за това правителството да побърза да хвърли оставка.

"Търси възможност да се прехвърли отговорността на опозицията.

Бързата оставка тушира напрежението от улицата.

Мотивът на ГЕРБ и най-вече на Борисов е, че той не се чувстваше комфортно в това правителство заради натиска на "ДПС-Ново начало", което се видя много ясно покрай изборите в Пазарджик.

Правителството играеше за история - да вкара страната в еврозоната".

При бъдещи предсрочни избори голямо влияние ще окажат два фактора, посочи Тачев.

"Какво ще се случи през зимните месеци - дали ще се генерира нова енергия, социално недоволство и какво ще направи президентът Румен Радев".

