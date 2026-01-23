Политолог: Липсва елементарен политически диалог за новите изборни правила

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Не приемането на законопроекта за новите изборни правила, а липсата на елементарен политически диалог по тази тема е големият проблем. Това обяви Даниел Стефанов. Според него това се дължи от една страна на голямото противопоставяне, а от друга на факта, че изборите вече се част от политическата борба и всяка партия има собствена технология.

Почти сме стигнали до някакъв абсурд, в който също няма значение дори какво се предлага. Защото, виждате, че едната партия е предложила нещо подобно в началото на годината, а другата го предлага сега, каза политологът.

Той призна, че може да даде и няколко примери от самите текстове, но не е сигурен колко от хората в парламента са ги чели, преди да говори за тях.

Но все пак има и текстове, за които отдавна се говори, и които се опитват да се решат. Единият е пълната зависимост на Централната избирателна комисия от техническия изпълнител, което в момента се опитва да се изчисти в този законопроект.

Другият е дали информационно обслужване трябва да бъде изпълнително, тъй като няма хиляди възможности, и в момента практически подписът на едно политическо лице, на министъра на електронното управление, решава дали машината работи както трябва или не.

По европейските стандарти за технологии в избори това е недопустимо. Това трябва да се прави от независим орган и това трябва да се изчисти в този законопроект. Машините примерно спрямо този законопроект, ще минат пет етапа на проверка, а в момента има един, допълни специалистът по избор и избирателни системи.

Искам да кажа, че нещата не са толкова черно бели, но самият факт, че нямаме политически разговор по тая тема, прави невъзможно каквото и да било тук нататък, категоричен бе по бТВ Стефанов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!