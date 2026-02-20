Политолог: На Радев му трябва малко партньорче, а не хора, които ще му извиват ръцете

Редактор: Недко Петров

Доц. Петър Чолаков направи прогноза бъдещето на Румен Радев в Народното събрание. Президентът на България в периодо 2017/2026 е фаворит на социологическите агенции за победител с формацията, която ще представлява, на изборите.

По отношене на коалицията, зависи колко депутати ще вкара Румен Радев в парламента. На Радев му трябва някое по-малко партньорче, тъй като няма да бъде добра формула тези, които са с него, да му извиват ръцете, започна Чолаков.

Малко сме далеч от този сцеанарий за събиране на 121 депутати, но при всяко положението партията на Радев като първата политическа сила ще диктува политиката в страната след изборите, продължи политологът.

С кого могат да работят? С ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ трудно ще работят според мен, при положение че имаше такива протести декември месец миналата година. Това ще се сриме Радев много бързо с един такъв ход. Тогава както сме казали много пъти евентуално може да има някакво партньорство ситуационно по-скоро с „Продължаваме промяната – Демокраична България“, но то ще бъде кратко, каза още в „Здравей, България“ Чолаков.

