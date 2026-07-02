Политолог: Най-логично е ПБ да търси подкрепа за съдебната реформа от ПП и ДБ, а не от ГЕРБ

Кадър Нова Нюз

Основният въпрос с пътуванията на Делян Пеевски е свързан с това как са финансирани. От изнесените данни днес стана ясно, че повечето от тези полети са финансирани от адвокатска кантора. Това означава, че тези дарения, защото плащането на полет е вид дар, трябва да бъдат описани в годишната имуществена декларация и на Делян Пеевски, и на Десислава Атанасова.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът доц. Милен Любенов, който коментира изнесените днес данни от вътрешния министър Иван Демерджиев за полетите на Десислава Атанасова, пише novini.bg.

"Оставката на Десислава Атанасова е въпрос на морален избор. Защо днес ГЕРБ мълчаха в зала, не мога да кажа. Всички помним как Десислава Атанасова беше избрана за конституционен съдия - с гласовете на цялата сглобка и още тогава се говореше, че е недопустимо конституционен съдия да става толкова видно политическо лице. За мен най-разумно и логично е управляващите от "Прогресивна България" (ПБ) да водят разговори и да търсят подкрепа от "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за съдебната реформа и избора на новия ВСС. Нелогично би било те да търсят подкрепа от ГЕРБ. Ако го направят, за мен ще претърпят щети. Относно бюджета, ако ПБ чакат да минат президентските избори и тогава да представят по-смели реформи, ще е грешка. За мен те по-скоро нямат смелост за реформи и са доста предпазливи. За съжаление може да кажа, че явно липсва и капацитет и ясна програма за работа. Бюджетът не беше харесан от никой, ако управляващите не водят и истинска борба с олигархията, можем да очакваме отлив на подкрепата за тях и това да се види още на президентските избори", добави доц. Любенов.

Редактор "Екип на Петел",

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