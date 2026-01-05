Политолог: Не видях намек за президентска партия в речта на Радев, но скоро ще я видим

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

В новогодишната реч на президента Румен Радев не успях да открия никакъв намек за това, което всички очакват и коментират – дали той би се включил в предстоящата предизборна кампания за парламент.

Това коментира пред Нова нюз политологът доц. Милен Любенов.

Тази реч и по принцип речите на президентите 5 минути преди полунощ на 31 декември, аз оценявам като абсолютно излишни. Те трябва да са в друг тайминг, в друго време преди или след Новата година в дневна обстановка и по-разширени като обем, където държавният глава да направи не толкова ретроспекция на случилото се през годината, колкото да бъде визионер, да заяви онова, което му е задължение по Конституция, а именно желанието да сме единни и заедно. В случая Радев беше обран откъм думи, но не толкова откъм емоция, която можем да оприличим с патетика, коментира проф. Росен Стоянов от Галъп.

Мисля, че сега е последният шанс за политическа партия на президента. Смятам, че много скоро ще видим такава партия. Вероятно това ще е след третия мандат и следващото служебно правителство ще бъде назначено от Йотова, която ще встъпи като президент, коментира Любенов.

И допълни, че все някой ще се съгласи да стане служебен премиер, тъй като не е в интерес на ГЕРБ да продължи с кабинета в оставка да управлява поради липса на служебно правителство.

Смятам, че ако все пак този сценарий се осъществи и кабинетът в оставка продължи да управлява до назначаването на постоянно правителство след изборите, това ще е огромен подарък за опозицията, така че те ще имат всички основания и възможности на атаки до изборите. И цялата тази обстановка ще доведе до допълнителното ерозиране на доверието към ГЕРБ. В момента те вече са загубили няколко процента и това ще продължи, коментира Любенов.

