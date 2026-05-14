Политолог: Новият външен министър е напълно случайно лице в политиката

Христо Панчугов захапа елегантно премиера.

Големият въпрос е не какви сигнали дава Румен Радев, а до каква степен и дали ще нанесе някакви щети двойствената му политика и с какви инструменти това правителство ще започне да прави политики. Така коментира в предаването „Денят на живо” политологът Христо Панчугов решението на премиера да направи първото си официално посещение в Германия. По думите му това, че Радев ще се срещне с германския канцлер сега, не означава, че ще се подкрепят съдържателни политики, които Европейският съюз ще продължи от тук нататък.

„България може чисто формално да не пречи например на гласуването за освобождаване на помощта за Украйна, но това не означава, че България ще оцени адекватно риска за сигурността, който представлява този конфликт, както и не означава, че ще бъдат предприети смислени и адекватни действия, чрез които ние да сме част от решението на проблема”, смята политологът.

Според Христо Панчугов новоназначената за министър на външните работи Велислава Петрова е напълно случайно лице в българската политика, тъй като до момента тя не е участвала в нито един публичен разговор за външната политика на България, нито пък името й е свързано с някаква обществена кауза.

„Има два възможни сценария. Единият е тези министри все пак да успеят да убедят българското общество, че имат тежест сами по себе си да управляват тази държава. Ако обаче това не се случи, трябва да бъде ясно заявено, че лично и единствено отговорност за всяко кадрово решение и за политиката, която ще се води оттук нататък, ще е на Румен Радев, тъй като той избра това да е фокусът на общественото внимание”, коментира политологът.

