Политолог: Новогодишното обръщение на президента може да донесе изненади

Новогодишното обръщение на президента Румен Радев носи съспенс по отношение на хипотезите за създаване на политически проект от него. Това каза в предаването на Радио Варна "Новият ден" политологът Атанас Радев.

Той прогнозира, че е възможен вариантът да има и второ обръщение към нацията от държавния глава, в контекста на оставащата една година от мандата му, което да донесе изненади, като не изключва вицепрезидентът Илияна Йотова да поеме поста, ако Радев направи партия.

Политологът изчислява, че се очаква този ключов момент да се случи около 19-20 януари, когато е завършвана процедурата за връчване на мандатите има избран служебен премиер.

Експертът коментира развоя на събитията и протестите, които от недоволство срещу бюджета, прераснаха в антиправителствени демонстрации, като отдаде голямо значение на мобилизацията на поколението "Z".

По думите му ключовата роля за активизирането им са изиграли социалните мрежи. Организацията през платформи като Telegram, Instagram и TikTok е създала бърза и силна вълна, която е политизирала хиляди млади хора.

Много от тях започнаха да се интересуват кой взема решенията и какво реално се случва в държавата -процес, напомнящ протестите от 2020 г., посочи политологът.

Според него именно социалните мрежи са се превърнали в инструмента, през който натрупаното обществено напрежение е избило.

Радев е категоричен, че арогантното поведение на част от политическия елит е допринесло значително за ескалацията на протестите.

Имаше ясно измеримо обществено напрежение, но никой не очакваше толкова силна енергия. Протестът срещу бюджета прерасна в антиправителствен, подчерта той.

По данни от 2024 г. около 570 хил. млади българи имат право на глас, като приблизително половината от тях са участвали в последните избори.

Според Радев именно те могат да се окажат решаващ фактор при евентуален вот в края на март или началото на април.

