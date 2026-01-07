Политолог: Очертава се трагичен партиен консенсус за машините за гласуване

Булфото

Голямата тема не е кой колко гласа ще получи на тези избори, а дали конфронтационният модел, в който всички партии наливаха вода, ще бъде прекратен. Това мнение изказа пред БНР политологът Георги Проданов.

По думите сега са налице безобразно видими лични, регионални и други интереси, насочени към оглозгването на държавния ресурс.

Управлението рязко си повярва, че този мандат, скърпен с тази коалиция, ще изкара 4 години. Урок, който показа, че в обществото ни има напрежение, което бързо ескалира без конкретен ясен повод, коментира Проданов в предаването "Преди всички".

Проблем е затварянето на партиите. Никой не иска да се занимава с политика в името на обществения интерес, отчита той.

Очертава се консенсус по темата машини за следващите избори, отбеляза политологът.

"Всеки привидя в машините и прочете по различен начин тяхното връщане. Този трагичен консенсус – трагичен поради разминаването в мотивите на партиите, говори, че това е последната надежда на всички партии. Става дума за некоординиран опит за заблуда на избирателите."

След като нищо в продукта и поведението на партиите не се променя, голяма илюзия е, че машините ще окажат колосална роля и ще върнат вярата в целия процес. Вярата е тотално дискредитирана, смята Проданов.

Според него президентът е разколебан и единствено ако се стигне до кризисна ситуация, може да се включи във вота.

"Появата му на терена би била още от същото, с послания, насочени срещу всички. Нямаме нужда от конфликтен режим."

Същевременно Георги Проданов допуска, че е много вероятно и в момента да се бабува на различни политически формации, които ще излязат на следващите избори, за да използват протестната енергия.

